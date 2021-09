Torino, squadra completa ma manca un tassello. Juric voleva Amrabat

I granata non sono riusciti ad ingaggiare la pedina a centrocampo, che doveva essere il marocchino

Si era sfogato aspramente alla vigilia di Fiorentina-Torino Ivan Juric sul fin lì poco mercato fatto dalla propria società. Un appello che non è caduto nel vuoto e che la dirigenza granata ha raccolto chiudendo diverse operazioni negli ultimi giorni. Tant'è che, come scrive Tuttosport, il Toro si presenta a mercato chiuso con una rosa completa ad eccezione di una casella. Manca, di fatto, un centrocampista, che il tecnico croato aveva individuato in Amrabat, rimasto poi a Firenze.