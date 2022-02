Torce e striscioni: notte di festa a Firenze

Grande entusiasmo fra i tifosi dopo l'impresa di Bergamo

"L’orgoglio di una città gridato a gran voce, urlato ai singoli protagonisti del successo di Bergamo via via che sfilavano verso il pullman arrivato a prendere la squadra all’aeroporto. Firenze, dopo essersi leccata le ferite per il sonoro 3-0 subìto dalla Lazio sabato scorso, s’è ritrovata in festa per una qualificazione in semifinale di Coppa Italia che nell’era Commisso non era mai stata raggiunta. L’ultima volta era stata nel 2018-19, coi Della Valle: nella gara d’andata, nel 3-3 contro l’Atalanta al Franchi, c’era Pioli in panchina, poi ad alzare bandiera bianca fu Montella che in quella coda di stagione non riuscì a brindare nemmeno ad un successo.