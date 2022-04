Top ten degli sponsor tecnici: Fiorentina al settimo posto

Fiorentina davanti a Sampdoria, Torino e Bologna

Tuttosport analizza l'indagine di ChainOn, marketplace digitale specializzato nella compravendita di sponsorizzazioni sportive, sullo stato del mercato delle sponsorizzazioni di maglia dopo due anni di pandemia. Il report sul valore complessivo di questo mercato (realtà commerciali+tecniche) è stato stimato, nella stagione in corso, in 335 milioni di euro. Il 69% è coperto dagli sponsor commerciali (230 milioni), mentre il restante 31% è assorbito dagli investimenti dei fornitori tecnici del materiale gara (105 milioni). Rispetto alla precedente stagione (2020/21), quando questo valore complessivo era quantificato in 170 milioni di euro, si evidenzia una crescita pari a 60 milioni, nel confronto anno su anno (con un valore medio maglia pari a 11,5 milioni).

Se si scende nell’analisi dei diversi settori merceologici, risulta ancora più chiaro il peso delle criptovalute (il 27% dei ricavi totali), anche se nel 2021/22 domina l’automotive (30% del mercato), con il marchio Jeep (main sponsor della Juventus) a guidare il comparto in esame. Telecomunicazioni e informatica sono stabilmente al 3° posto (14%), più indietro “cibo e bevande” (5%), oltre ad una miscellanea di piccoli/grandi settori emergenti che pesano complessivamente per il 24%. Interessante anche il focus sul solo “main sponsor” (il format più visibile presente sulla divisa di gara). In totale queste aziende investono 173 milioni di euro. La media per squadra è pari a 8,65 milioni di euro. Le tre realtà big del campionato (Juventus, Milan e Inter) poi raccolgono da sole il 46% del totale dei ricavi, le restanti 17 il 54%.