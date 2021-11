Tonelli vs Saponara, il derby nel derby

I due sono cresciuti insieme nell'Empoli. Quest'anno c'è stato per entrambi un "ritorno"

Sulla Nazione di oggi, edizione di Empoli, si parla del derby nel derby in programma sabato pomeriggio. Da una parte Lorenzo Tonelli, dall'altra Riccardo Saponara. Insieme hanno condiviso alcuni dei momenti più significativi della recente storia azzurra, partendo dalle giovanili, passando dalla Primavera per poi approdare in prima squadra. Eppure chi li conosce sa che entrambi non vedrebbero l’ora di sfidarsi a duello. Potrebbe capitare e non sarebbe la prima volta. Tonelli è tornato ad Empoli in estate dopo le esperienze al Napoli e alla Sampdoria, mentre Saponara sta vivendo con Italiano una seconda esplosione. E questo preoccupa un po' l'Empoli.