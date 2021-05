Tonelli: “Io viola, ma non volevo mai andare allo stadio”

Curioso siparietto per Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, che nella sua chiacchierata con Il Secolo XIX racconta un particolare della sua infanzia. Il centrale blucerchiato è cresciuto a Firenze in una famiglia tifosissima della...

Curioso siparietto per Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria, che nella sua chiacchierata con Il Secolo XIX racconta un particolare della sua infanzia. Il centrale blucerchiato è cresciuto a Firenze in una famiglia tifosissima della Fiorentina, ma al Franchi non ha mai messo piede: "Confermo. Mio nonno e mio zio erano sfegatati per la Viola, ma quando mi proponevano di andare allo stadio io rispondevo sempre di no. Preferivo andare a giocare io al campetto piuttosto che guardare gli altri. Così non ho guardato una partita dei grandi fino a 18 anni".