Tonali e Castrovilli per la Juve, i numeri ai raggi X

Sull’edizione odierna di Tuttosport si analizzano i profili di Gaetano Castrovilli e Sandro Tonali. I due centrocampisti – entrambi nel mirino della Juventus – vengono messi ai raggi X dal quotidiano. Si parte dalla prima differenza sostanziale, ossia la posizione che occupano in mezzo al campo: il bresciano predilige giocare in mezzo o mezz’ala destra, l’ex Cremonese predilige la parte sinistra della mediana. Ma non solo, perché per il n° 8 viola ci sono numeri migliori in fase offensiva come i dribbling, 1,22 di media a gara contro gli 0,89 di Tonali, o i tiri verso lo specchio della porta. Anche la percentuale di passaggi riusciti è migliore per il classe ’97 di Minervino Murge (81,7% contro il 75,1) mentre gli assist pendono a favore del regista delle Rondinelle (5 contro 2). Balza però agli occhi come il numero dei palloni recuperati sia sostanzialmente lo stesso, mentre sulle palle vaganti e le sfere intercettate la mentalità più difensiva di Tonali fa la differenza.