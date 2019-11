Tomovic diventa un…treno. “Sembra se ne debba andare, ma è sempre qui”

Quel vecchio treno i pendolari l’avevano soprannominato Tomovic: “Perché dicono sempre che se ne deve andare, ma è sempre qui”. Però, se uno dei terzini meno rimpianti della Fiorentina, Nenad Tomovic, alla fine ha davvero lasciato la maglia viola, il vecchio Aln, il trenino a gasolio degli anni ‘80, resta al suo posto sulla ferrovia Faentina. Ed è l’incubo dei pendolari: puzza, va spesso in panne, è un colabrodo in cui piove dentro, ha porte troppo strette per far entrare la carrozzina di un disabile. Ed è dal 2015 che, secondo una promessa della Regione, avrebbe dovuto sparire dalla linea. Ma lui non molla perché, quando un treno «titolare» a turno finisce in manutenzione, l’Aln viene richiamato dalla panchina. Trenitalia precisa che il 97 per cento del servizio sulla Faentina viene svolto dai più moderni Minuetto. Di fatto, ogni due giorni l’Aln è in campo e per chi ci sale sopra contano più i disagi delle percentuali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

(L’articolo completo nel quotidiano in edicola)