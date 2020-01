Tifosi viola in trasferta: ecco quanti saranno al Dall’Ara di Bologna

Così come sul campo anche i tifosi viola sono pronti per presenziare al prossimo appuntamento della Fiorentina. Quella di lunedi prossimo, giorno dell’Epifania, sarà la trasferta per eccellenza per chi risiede a Firenze o Toscana. La vicinanza con il capoluogo bolognese e la coincidenza con il giorno festivo cadono a pennello per il tifoso viola che vuol seguire la Fiorentina anche lontano dalle mura amiche. Per Il Corriere dello Sport Stadio lunedi al Dall’Ara saranno presenti almeno 1500 tifosi viola.