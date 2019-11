Tifosi viola e la Nazionale, rapporti freddi: Commisso ha un’idea, portare l’Italia a Firenze

Rocco Commisso è da sempre legato alla nazionale italiana, come tutti coloro che emigrano all’estero. Il patron viola ha ringraziato Mancini per aver riacceso l’entusiasmo intorno alla Nazionale e si è complimentato con Chiesa per il gol segnato all’Armenia. Secondo Tuttosport, adesso il presidente viola vorrebbe far giocare l’Italia a Firenze. Un modo per far tornare sintonia fra la piazza e l’azzurro visto che da tanti anni ormai in città non c’è grossa sintonia con la nazionale.