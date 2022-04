Tifosi, niente sold-out: il Franchi potrebbe essere pieno, ma non lo sarà

Il dato sulle presenze attese per la gara di domani al Franchi

Non ci sarà il tutto esaurito. Al momento, siamo al di sopra di quota ventimila presenze per Fiorentina-Empoli: il sold out non è stato raggiunto in nessun settore. Da Empoli, saranno circa 700. Ci sarà tempo fino al fischio d’inizio (12.30): "C’è disponibilità un po’ ovunque e c’è una iniziativa per le scuole in Maratona" ha detto il responsabile della biglietteria Affibbiato a Radio Bruno. Due anni dopo l’ultima volta, il Franchi torna alla normalità. Non ci saranno i quasi 40 mila spettatori che varcarono i cancelli quel 22 febbraio 2020, contro il Milan di Pioli, ma la cornice sarà comunque importante. Lo scrive La Nazione.