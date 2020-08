Thuram risale, Eder scende subito. E Mandzukic? Il borsino degli attaccanti

Per l’eventuale sostituzione di Federico Chiesa (LEGGI QUI) su La Nazione rispunta il nome di Marcus Thuram (SCHEDA). Per il figlio di Lilian – pallino da tempo della società viola – il Borussia Monchengladbach chiede non meno di 20 milioni, una cifra piuttosto elevata. Difficile invece che la Fiorentina possa andare su Eder: l’ingaggio del trentatreenne italo-brasiliano, in esilio dorato in Cina, è troppo alto per gli standard gigliati perché sarebbe difficile spalmarlo su più anni e se i viola dovessero fare uno strappo alla regola preferirebbero un profilo come Mario Mandzukic.

LA ROMA IRROMPE SU CHIESA. SPINAZZOLA POSSIBILE CONTROPARTITA