Thuram osservato speciale, ma si fa male ed esce. I viola fanno sul serio per il francese

Sulle pagine sportive de La Nazione si parla di Marcus Thuram (SCHEDA), talento del Borussia Mönchengladbach uscito per infortunio nella sfida dell’ultimo weekend contro il Bayern Monaco. Il k.o. (probabile stiramento) non ha certo fatto piacere agli uomini mercato viola, impiegati a seguire l’ex Sochaux e Guingamp ormai da tempo. Il prezzo del giocatore è lievitato è lievitato dai 9 milioni sborsati dal ‘Gladbach lo scorso anno per portarlo via dalla Ligue 1 facendogli firmare un quadriennale.

La crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti e adesso la fila delle pretendenti si è allungata. Ultimo in ordine di tempo il Milan, anche se la situazione tecnica dei rossoneri è tutto fuorché fluida. Anche la Juventus sarebbe interessata, ma la Fiorentina è quella che ha dimostrato in modo più concreto di essere sulle tracce del giocatore: tante sono le relazioni che sono arrivate sul tavolo della dirigenza viola, che non è rimasta insensibile. Molto dipenderà da prezzo (al momento si partirebbe da 15 milioni) e soprattutto dall’evoluzione dell’attacco viola.