Thuram Jr. non è mai tramontato: è lui l’obiettivo se parte Chiesa

Non solo Jack Bonaventura. A margine dei discorsi per l’arrivo della mezzala ex Milan, i dirigenti viola hanno preso ulteriori informazioni presso Mino Raiola per Marcus Thuram, mai veramente abbandonato, scrive La Nazione. Il giocatore (SCHEDA) ha segnato 10 reti in Bundesliga e piace alla Fiorentina già da prima della pandemia; rappresenta una soluzione ideale soprattutto in caso di partenza di Chiesa, visto che il prezzo fatto dal Borussia Monchengladbach non è basso. A proposito di Chiesa, il suo futuro continua ad essere in bilico. Il Milan non ha affondato il colpo, mentre la Roma segue la vicenda da vicino. Defilati i club esteri, che hanno preso atto della non volontà del ragazzo di lasciare l’Italia.

