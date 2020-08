Thiago Silva, i viola aspettano la decisione del brasiliano. Troppi 25 mln per Piatek

Punto sul mercato viola sul Corriere Fiorentino. Occhi sulla finale di Champions tra Bayern Monaco e Psg: domani sera, infatti, si sfideranno Javi Martinez (SCHEDA) e Thiago Silva, tra gli osservarti speciali in casa Fiorentina. Particolare attenzione verrà riservata al difensore brasiliano: smentite a parte, il club gigliato resta in attesa della decisione finale del brasiliano. Una scelta che arriverà solo dopo la finale di domani e alla luce delle altre offerte, tra cui quella del Chelsea e l’ulteriore tentativo del Psg di proporre il rinnovo.

In attesa che i sogni si possano realizzare, però, serve anche fare i conti con la realtà di una rosa da sfoltire, qualche nodo da sciogliere (Chiesa, Milenkovic e Pezzella) e valutazioni eccessive come i 25 milioni richiesti dall’Herta Berlino per Piatek (SCHEDA). Ieri Barone ha incontrato il presidente del Torino Urbano Cairo per discutere del difensore Armando Izzo (SCHEDA), mentre per Pradè è già tempo di valutare il futuro di chi non rientra nei piani di Iachini.