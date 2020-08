Thiago Silva e Psg: ultimo ballo in finale di Champions? Il brasiliano sogna il rinnovo

Un ultimo ballo, prima dell’addio. E forse non ci poteva essere congedo più struggente, nella capitale del fado, per Thiago Silva – scrive La Gazzetta dello Sport – che doveva lasciare il Psg già a fine giugno, ma che poi ha deciso di accettare un semplice contratto bimensile pur di guidare la difesa parigina in Champions. Domani, a Lisbona, il brasiliano giocherà probabilmente l’ultima partita, ma anche la sua prima finale nella competizione più ambita pure dall’emiro del Qatar che l’aveva voluto a Parigi per condurre la campagna di conquista del trofeo dalle grandi orecchie.

Doveva essere una guerra lampo, secondo i piani di Doha, e invece è stato un lungo conflitto di trincea, tra improvvisi slanci, grandi illusioni, ritirate clamorose e critiche feroci al capitano. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, il 35enne è arrivato ad un passo dal sogno per cui aveva deciso di lasciare il Milan, nel 2012. Una vittoria contro il Bayern potrebbe magari cambiare il destino di un difensore già accostato a Fiorentina e Chelsea, ma che sogna soprattutto di chiudere la carriera al Psg. E l’emiro, alla fine, potrebbe davvero rinnovargli il contratto.