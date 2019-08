Thereau, non ci sono estimatori. Resta in viola fino a gennaio

Come si legge su La Nazione, sono pochissime infatti le possibilità che negli ultimi 15 giorni del mercato, la Fiorentina riesca a ricollocare Cyril Thereau. Fino a gennaio infatti il giocatore resterà in viola poiché anche la soluzione di una possibile separazione consensuale (svincolo al giocatore con transazione economica) non sembra arrivare a soluzione. Dunque per Thereau, la finestra giusta per lasciare Firenze sarà quella invernale, a zero euro.