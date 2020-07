Testa al Torino: la Fiorentina vuole spezzare il tabù Franchi

Ora testa al Torino. Contro i granata – scrive La Nazione – la Fiorentina proverà a spezzare il tabù Franchi. In casa, infatti, la vittoria manca dal 12 gennaio, 1-0 contro la Spal. Servono i tre punti, anche per chiudere definitivamente la pratica salvezza e cominciare davvero a pianificare il futuro, quello della panchina e dei protagonisti che dovranno scendere in campo dal prossimo settembre. La squadra farà rientro da Lecce questa mattina e scenderà subito in campo. Allenamento defaticante per i titolari di ieri sera per favorire il recupero, seduta più intensa per tutti gli alti.