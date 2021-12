Test delle ambizioni: la Fiorentina è chiamata a cavalcare l’entusiasmo

Uno scontro totale al Franchi tra due squadre che abbinano gioco e risultati

La partita di oggi a pranzo contro il Sassuolo promette spettacolo, scrive oggi La Nazione, perché gli allenatori sono ambiziosi e la qualità degli interpreti è alta. Magari nascerà una partita inguardabile, resta il fatto che la fiducia intorno alla Fiorentina è tanta e il gruppo viola sembra in crescita. Quanto grandi possono realmente essere le ambizioni viola? Probabile che sia la gara con i neroverdi a determinarlo. Sarà anche l'occasione di valutare certi giocatori in ottica mercato di gennaio: insomma, i temi sono tanti e anche quello della classifica viola è finalmente interessante in prospettiva medio-alta. Il primo obiettivo è quello di superare di nuovo la Roma e la Juve, che ieri sono andate a vincere a Bergamo e Bologna. Firenze si è nuovamente appassionata: un patrimonio da non sprecare.