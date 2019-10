Terza vittoria consecutiva: momento magico sul pianeta Fiorentina

“Viola, basta Milenkovic per fermare l’Udinese”. Titola così La Gazzetta dello Sport sulla vittoria della Fiorentina contro i bianconeri di Igor Tudor.

Sveglia presto ieri mattina nel New Jersey per Rocco Commisso. Ma il sacrifico è stato ricompensato. La sua Fiorentina supera, con qualche affanno, l’Udinese, centra la terza vittoria consecutiva e sale in classifica in zona Europa. È un momento magico per il pianeta Fiorentina. Stavolta le facce in copertina non sono quelle di Ribery e Chiesa. Gli «eroi» più amati. Il principale merito per i tre punti portati a casa va ad altri allievi di Montella. A Milenkovic autore del gol decisivo al 27’ del secondo tempo con un perentorio colpo di testa (ma che ingenui i due friulani che lo marcavano Opoku e Okaka); a Pulgar, già a due assist in questo inizio di campionato; al giovane Castrovilli autore di un’altra prova tutta corsa e qualità e ai due difensori centrali Caceres e Pezzella, sempre concentrati al cento per cento. Un dato statistico sottolinea la bella prova della Fiorentina nella fase di non possesso palla. L’Udinese ha concluso per la prima volta nello specchio della porta viola al 28’ del secondo tempo. Un diagonale in corsa velenoso di Lasagna (entrato dopo pochi minuti della ripresa al posto di Nestorovski) che Dragowski ha deviato in angolo allungandosi per tutto il suo metro e novanta. La squadra di Tudor non è riuscita a indirizzare altre conclusioni nello specchio della porta avversaria per il resto della gara.