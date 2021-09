Terracciano punta Dragowski. E può contare su un’arma in più

Rotazione totale degli uomini, anche in porta

Fin qui Vincenzo Italiano ha schierato quattro formazioni diverse in altrettante partite e la mezza notizia è che anche il portiere non è un titolare fisso.

Terracciano a Bergamo ha mostrato una completezza di repertorio che ha convinto ancora di più chi deve giudicare a livello tecnico, cioè il preparatore Angelo Porracchio. Alla sicurezza fra i pali e nelle uscite si è aggiunto un giro palla assolutamente funzionale alle ripartenze dal basso. Il parere dell'allenatore dei portieri è tenuto in grande considerazione e può orientare le scelte, come accaduto a La Spezia, con Provedel che, proprio per la capacità di giocare il pallone con i piedi, superò la concorrenza del titolare designato Zoet. E così è ufficialmente aperta la partita anche a Firenze tra Dragowski, teoricamente titolare a inizio stagione, e Terracciano, pronto al sorpasso. Lo scrive La Nazione.