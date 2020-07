Terracciano, oro viola. Il secondo di lusso ha convinto tutti, adesso il rinnovo

Sono fioccati i complimenti per Pietro Terracciano, autore di una prestazione da applausi a San Siro due giorni fa. Un secondo di lusso, scrive La Nazione, che però ha un rapporto splendido con il titolare Dragowski, di genuina complicità, e questo è sicuramente uno dei punti di forza della Fiorentina. Il portiere di Coppa si era già fatto valere con Montella, ma adesso si è preso la scena anche per via dei problemi fisici dell’amico e collega polacco. Gli elogi di Frey su Instagram (LEGGI) lo hanno inorgoglito, ma adesso è necessario parlare del prolungamento di contratto con la società. I compagni lo stimano e lo celebrano scherzosamente sui social, il dato recita che Pietro ha tenuto chiusa la porta al posto di Bart in quattro delle ultime sei gare, le ultime due senza reti al passivo. L’ultimo a batterlo è stato Shakhov, si faccia avanti il prossimo.