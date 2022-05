Terracciano come Meret e Radu: errore decisivo per lo scudetto

Napoli fuori dalla volata per lo svarione di Empoli. L’Inter ha perso il recupero per colpa del suo 12° e il Milan ha vinto grazie al numero 1 della Viola

Tre papere per uno scudetto, la corsa al vertice condizionata dagli errori di tre portieri: Meret in Empoli-Napoli, Radu in Bologna-Inter e infine Terracciano in Milan-Fiorentina . Tre casi diversi, ma tutti accomunati dal cambiamento del ruolo negli ultimi anni, che porta gli estremi difensori a dover giocare il pallone con i piedi.

Ma non tutti sono portati, per deficit di tecnica, che si può allenare, e di personalità, che invece non si può allenare. Nello specifico, sottolinea La Gazzetta dello Sport analizzando l'errore del portiere viola a San Siro, è una emulazione di Ederson costata carissimo. Terracciano voleva lanciare lungo per far ripartire l'azione, ma ne è uscita fuori una “mozzarella” a mezz’altezza intercettata da Leao.