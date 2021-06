Terim: “La stagione della Fiorentina mi è dispiaciuta, torni presto dove merita”

Una dimostrazione d'affetto da parte dell'ex allenatore viola, che seguirà con interesse Roberto Mancini all'Europeo

L'allenatore del Galatasaray, in passato protagonista con Milan, Fiorentina e Nazionale turca, Fatih Terim , è stato intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport a due giorni da Italia-Turchia, e ha avuto modo di rispondere ad una domanda sulle sue ex squadre:

"Se le seguo sempre? Certo! Sono felice che il Milan sia tornato in Champions. Oltre a Calha ci sono tanti giocatori che amo e seguo con interesse. Se tralasciamo la performance eccezionale dell’Inter, i rossoneri sono stati il miglior team della stagione in A. Piuttosto mi è dispiaciuta molto la stagione della Fiorentina, nella bassa classifica. Ho un legame ancora molto forte con Firenze, spero che la Viola torni dove merita, magari in Europa, il prima possibile.