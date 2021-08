Terapia di… coppia: Italiano ha due interpreti per ruolo, ma il mercato…

Vincenzo Italiano può contare su due interpreti per ruolo, tranne in regia. Sul mercato servirà ancora un regista

La Fiorentina procede a coppie. È ciò che ha chiesto Vincenzo Italiano in questa prima parte di stagione: avere una squadra composta da ventidue titolari, due interpreti per ruolo. E in alcuni ne ha anche di più. Ad oggi, come si legge sul Corriere Dello Sport, la Fiorentina è riuscita nell'intento, permettendo al tecnico di impostare la stagione. Certo, la rosa non è ancora quella definitiva ma una base c'è, con la conferma di una precisa linea di mercato: gruppo già affidabile, le uscite compensano le entrate, manca un regista. Proprio nella zona nevralgica del campo, infatti, resta il solo Pulgar come interprete, che pure non è un regista. Il suo "cambio" è il giovane Bianco, che però non ha certo l'esperienza per giocare in Serie A.