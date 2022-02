Tempesta finita, stop alle parole: il campo torna giudice

Il caso Vlahovic, lo sfogo di Commisso. Domani sera però si riparte dal campo contro la Lazio

Stop alle parole, si torna in campo. Dopo due lunghe settimane di sosta, coincise con gli impegni in Nazionale e soprattutto con la chiusura del calciomercato invernale, riprenderà domani sera al Franchi ( ore 20.45) la corsa della Fiorentina verso l’Europa. Sono stati giorni intensi. La cessione alla Juve di Vlahovic, le prime foto in bianconero dell’attaccante, i suoi saluti. L’attacco del presidente Commisso nei confronti degli agenti del calciatore, le spiegazioni di una cessione così pesante quanto dolorosa e le ombre lanciate sul futuro.

La Fiorentina - scrive Repubblica Firenze - ha rimpiazzato Vlahovic con tre acquisti per il reparto offensivo: Cabral, Ikonè e Piatek. E adesso starà proprio a Italiano modellare al meglio il tridente per continuare a correre e tenere elevato il ritmo di questa stagione. Finalmente il campo, dunque. L’unico giudice tra campionato e Coppa, l’unica voce alla quale affidarsi e chiedere risposte. Italiano ha lavorato molto in questi giorni e non solo sul piano tecnico e tattico. C’è un gruppo che ha voglia di dimostrare che anche senza la sua punta di diamante può continuare a sognare.