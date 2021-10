Dragowski va ko: ecco quando dovrebbe rientrare

Dragowski potrebbe rientrare a fine novembre contro il Milan

Bart Dragoski ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Quando tornerà a disposizione di Italiano? Come scrive il Corriere Fiorentino, il portiere salterà le gare contro Venezia, Cagliari, Lazio, Spezia e, a meno di clamorose sorprese, anche per il big match con la Juventus del prossimo 6 novembre. A quel punto il campionato si fermerà e il polacco potrà recuperare con calma. Anche perché in questi casi è sempre meglio procedere con cautela, evitando qualsiasi rischio di ricadute. L’ipotesi più probabile quindi, è che torni a disposizione per la sfida del 20 novembre col Milan.