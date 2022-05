Tardelli difende Allegri: “La Fiorentina giocherà meglio, ma ha 15 punti in meno”

L'ex bianconero sul campionato della Juventus: "Fiorentina e Sassuolo giocheranno anche meglio, ma hanno 15-20 punti in meno... Nel calcio, conta fare punti"

Tira in ballo anche la Fiorentina l'ex bianconero Marco Tardelli per rispondere alla domanda sul gioco espresso dalla Juventus di Allegri. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "È questione di giocatori, non di allenatore. Io sono allegriano, certo. Lo sono sempre stato. Negli anni passati, quando vinceva, tutti a fine stagione stavano zitti e lui diventava bravo".