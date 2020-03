Tardelli: “Brava Fiorentina, l’impegno nella raccolta fondi ha un peso. Chi vuole mettere zizzania…”

Ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Credo sia inutile parlare di campionati, di coppe, di date. Bisogna concentrarsi sulla salute delle persone. Non è finito niente, purtroppo. Vedo tanti colleghi ed ex colleghi calciatori impegnarsi sui social, raccogliere fondi, stare accanto ai tifosi. E’ qualcosa che ha un peso. E anche i club: penso alla Fiorentina, ma in tanti hanno varato iniziative. Il mondo del calcio, almeno il calcio che conosco io, ha sempre fatto cose buone. Io credo che questo la gente lo avverta. Poi, chi vuole seminare zizzania lo farà”.