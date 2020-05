Tappetino, palla medica e corsa: Ribery si allena tra salotto e giardino

Franck Ribery – scrive La Nazione – sta viaggiando di corsa. Lo aveva fatto capire, sempre a mezzo Instagram, già durante il periodo trascorso in Germania quando, nella villa di Monaco di Baviera, si mostrava intento nel portare a termine percorsi di cardio-fitness. Adesso, il suo quartier generale, è diventata la casa alle porte di Firenze. Nel salotto, con alle spalle il camino, ha sistemato il tappetino e tra fasce elastiche e palla medica, sotto la supervisione di un fisioterapista dello staff viola, non si sta fermando un attimo. Vestito rigorosamente di viola, quasi come se questo colore fosse diventato nel frattempo un po’ una seconda pelle, si è concentrato anche sulla corsa: al posto del rettangolo verde del centro Astori, si è misurato sul prato all’inglese dell’ampio giardino, senza risparmiare un grammo di fiato. Ha tecnicamente ultimato il suo percorso riabilitativo post operatorio, adesso si aspetta soltanto di vedere i risultati dei test fisici in programma non appena terminato il periodo di auto isolamento richiesto dall’attuale normativa (sempre che non venga cambiata la legge). Il 18, con gli allenamenti di gruppo, intanto ricomincerà la squadra, con Franck che potrà aggregarsi subito dopo, pronto a trasformarsi in quel leader capace di trascinare i più giovani, anche al di là delle difficoltà logistiche del momento.