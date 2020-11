Tante assenze per Prandelli, possibile il ritorno provvisorio del 3-5-2

Niente 4-2-3-1 e nemmeno 4-3-3, almeno stavolta. Come scrive il Corriere Fiorentino Cesare Prandelli dovrà far fronte a diverse assenze per il match di Coppa Italia contro l’Udinese. Alla Dacia Arena non ci saranno infatti Ribery, Callejon e Bonaventura, che costringono il tecnico a fare diverse riflessioni sul modulo, Le ipotesi sono due: il 4-3-1-2 o il ritorno (provvisorio) al 3-5-2. Nel primo caso alle spalle delle punte spazio a Castrovilli – con Amrabat, Pulgar e Borja in mezzo – altrimeni fuori il n° 10 e dentro Lirola.

TOTO-FORMAZIONE: TERRACCIANO E BARRECA DAL 1′, CASTROVILLI SULLA TREQUARTI