Tale padre, tale figlio. Chiesa centravanti, obiettivo doppia cifra

Promosso da tutti, anche dal severo babbo Enrico. Federico Chiesa in versione centravanti funziona e si è messo alle spalle un’estate complicata per le voci di mercato. Merito anche di Vincenzo Montella che ha riacceso, con una nuova sfida, il motore del talento viola che, come scrive La Gazzetta dello Sport, si è messo a studiare i movimenti al video per capire come diventare un finalizzatore. Ma se difficilmente ormai tornerà a giocare a tutta fascia come agli esordi con Paulo Sousa (resta comunque uno dei giocatori che fa più chilometri in campo), l’obiettivo è la doppia cifra.