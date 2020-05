Taglio stipendi problema irrisolto, dubbi e timori da parte degli atleti

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante se ne parli meno, il problema del taglio agli stipendi non è stato risolto. La categoria dei calciatori è agitata e soltanto poche società hanno trovato un accordo interno. Con il via libera da parte del governo alle sedute individuali alcuni vorrebbero essere pagati mentre i club sono di diverso avviso. Alla base c’è un problema di interpretazione legale riguardo alle sedute di allenamento consentite, che ricordiamo sono facoltative. Sempre secondo il quotidiano, la situazione è tesa ed alcuni calciatori avrebbero inviato una lettera alla propria società per tutelarsi.