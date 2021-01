Svolta Milik: c’è l’offerta giusta dalla Francia. E stavolta il giocatore gradisce…

Alla fine Arek Milik e Pol Lirola potrebbero essere davvero compagni di squadra. Ma non alla Fiorentina, bensì al Marsiglia, club che negli scorsi giorni ha prelevato in prestito con diritto di riscatto lo spagnolo dalla Viola, e che in queste ore, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe presentato a De Laurentiis un’offerta da 10 milioni + 5 di bonus per il centravanti polacco. E’ la svolta, perché non solo l’offerta è congrua, ma il Marsiglia riscuote anche il gradimento del giocatore, che non vuole perdere l’Europeo 2021. L’incontro decisivo tra i DS Giuntoli e Valentin è previsto nelle prossime ore.

