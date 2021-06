Svolta Inter: Dragowski è l’erede di Handanovic

L'Inter vuole portarlo subito a Milano. Radu in partenza

Tuttosport è sicuro: è Bartolomiej Dragowski l'erede di Samir Handanovic. L'Inter - si legge - ha individuato nel portiere polacco il profilo ideale per raccogliere l'eredità del capitano nerazzurro. L'idea è quella di favorire una transizione morbida. Handanovic verrebbe affiancato da il suo erede come fatto, ai tempi, da Szczesny con Buffon. L'intento dei nerazzurri è di alzare l'asticella alle spalle del numero uno sloveno, piazzando un vero titolare al posto di Radu, utilizzato da Conte solo a scudetto archiviato. La Fiorentina ha sempre dichiarato Dragowski incedibile, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe favorirne l'addio. Motivo per cui la sessione corrente rappresenterebbe la più proficua occasione per monetizzare al massimo dalla sua eventuale cessione.