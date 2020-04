Svolta arbitrale: ripartire senza VAR abolendo la territorialità. A Rocchi la Fiorentina

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, troviamo anche un passaggio sulla questione arbitri, per loro alla ripartenza potrebbero esserci delle modifiche importanti. Il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi, ha detto infatti che è pronto a ripartire senza VAR a causa del problema contagio che si potrebbe creare all’interno della VOR (Video Operation Room). L’alternativa prevede la sanificazione con ozono, guanti e mascherine, divisori in plexiglas delle sale operative per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori. Una svolta clamorosa potrebbe invece riguardare l’abolizione della territorialità, ovvero la nuova possibilità che gli arbitri possano dirigere la squadra della propria città per evitare spostamenti qualora la pandemia da Coronavirus non rallentasse. La situazione porterebbe la Fiorentina ad essere diretta dal nativo di Firenze Gianluca Rocchi. La Figc al momento non esclude tale ipotesi, anche se verrà messa in atto solo a condizione estreme e inevitabili.