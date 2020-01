Super Dragowski: un muro con Iachini

I numeri parlano chiaro e – scrive La Nazione – sono tutti dalla parte di Dragowski, che da quando Iachini ha preso in mano la Fiorentina si è trasformato praticamente in un ’muro’. Solo due reti subite, infatti, nelle ultime cinque partite: la prima nei minuti di recupero contro il Bologna, difficile però non attribuire alla prodezza di Orsolini una rarità assolutamente definitiva. Dragowski fu infatti ’assolto’ dagli ex grandi portieri del passato, a cominciare da Giovanni Galli. La seconda rete è stata subita in coppa Italia contro l’Atalanta, quando Ilicic ha anticipato Ceccherini e praticamente nell’area piccola ha battuto il portiere viola.