Derby Fiorentina-Torino sulla fascia sinistra. Granata in vantaggio su Fares, ma occhi anche in Belgio

L’interesse del Torino per Mohamed Fares della Spal (SCHEDA) è noto da tempo e già a maggio si erano sparse le prime indiscrezioni, dopo l’approdo in granata del ds Davide Vagnati, in uscita proprio dalla società ferrarese. Va detto che il Torino ha già pronto per lui un contratto quadriennale fino al 2024, a un ingaggio ben più che raddoppiato. Il nazionale algerino è valutato intorno ai 7,5 milioni da Vagnati, che considera di sfruttare la situazione sempre più difficile dei ferraresi, vicini alla retrocessione (non sono più i tempi in cui Fares poteva essere messo sul mercato a cifre non inferiori ai 10 milioni). La Fiorentina, la società che più di tutte si era mossa per Fares, oltre al Toro, appare indietro nella corsa al terzino sinistro franco-algerino. Si prospetta un derby di mercato tra le due società, entrambe alla ricerca di un laterale mancino. I viola, infatti, hanno effettuato dei sondaggi anche per il terzino destro Vojvoda (SCHEDA) dello Standard Liegi, 25 anni, altro obiettivo primario della società granata. (Tuttosport)