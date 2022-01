Striscione juventino al Franchi, Digos al lavoro ma niente indagine

Sale la tensione tra gli ultras di Juventus e Fiorentina a margine dell'affare Vlahovic

Il Corriere Fiorentino racconta della tensione crescente tra le tifoserie di Juventus e Fiorentina e dello striscione appeso ieri alle cancellate del Franchi dal gruppo ultras bianconero Viking Juve ("Di Firenze vanto e gloria? Neanche i vostri giocatori ne hanno memoria. Non contate un c**. Viola m**"). La Digos è al lavoro per individuare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza, ma l’azione dei tifosi juventini non farà comunque scattare alcuna indagine visto che l’ingiuria in sé, non è da considerarsi reato. Daspo o no, le provocazioni sono state tante ieri. Un gruppetto si è fatto fotografare al Piazzale Michelangelo con drappi bianconeri (pare siano stati accesi anche fumogeni), mentre in giro per i borghi della provincia si leggevano messaggi come «Da Baggio a Vlahovic passando per Chiesa, grazie succursale e alla prossima spesa». Logico che il tifo fiorentino non l’abbia presa bene.