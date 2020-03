Stop alle competizioni, ma i professionisti possono continuare ad allenarsi

Oltre a domandarsi cosa accadrà in riferimento a promozioni, retrocessioni e scudetto, La Gazzetta dello Sport si chiede anche: i giocatori possono comunque allenarsi? Sì, potranno allenarsi in attesa. Perché il nuovo DPCM di ieri sera non toglierà agli “atleti professionisti” la possibilità di andare avanti con l’attività, ovviamente senza competizioni (tranne quelle europee a porte chiuse).