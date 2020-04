Come scrive La Gazzetta dello Sport, un campionato “interrotto” dovrà comunque comunicare all’Uefa una classifica, per qualificare le squadre alle prossime coppe. Se succedesse all’Italia? L’ipotesi probabile è un derby Verona-Milan. In Italia è in ballo solo il settimo posto. I criteri sono due. Il primo si basa sul quoziente punti/partite: divide i punti fatti per le partite giocate. Il secondo considera la classifica alla 25a giornata: perché tutti hanno giocato 25 partite.

Quoziente

Con il quoziente, in Champions sarebbero qualificate: Juve (63 punti/26 partite, 2,42 di quoziente), Lazio (62/26, 2,38), Inter (54/25, 2,08) e Atalanta (48/25, 1.92). In Europa League, sicure Roma (45/26, 1,73) e Napoli (39/26, 1,50). Il problema è l’ultimo posto utile. In classifica, il meglio piazzato è il Milan, con 36 punti, poi Verona e Parma con 35 (ma una gara in meno). Il coefficiente stravolgerebbe l’ordine: Verona e Parma davanti (1,40), rossoneri dietro (1,38). Il Verona è in vantaggio sul Parma per la differenza reti.

Italia alla 25a giornata

Tenendo conto — come proporrebbe la Lega di A — dell’ultimo turno completo (il 25°), invece, cambio al 7° posto. Milan davanti con 36 punti, Verona a seguire con 35. Quindi al Milan l’ultimo posto in Euroleague.

Coppa Italia

C’è un però. La settima in campionato si qualifica soltanto se non arriva la vincente della Coppa Italia, torneo non ancora stato cancellato. Siamo alle semifinali di ritorno. Da un lato, Napoli-Inter (1-0 all’andata), dall’altro Juve-Milan (1-1 all’andata). Se si giocasse, e il Milan eliminasse i bianconeri, vincendo poi la finale, niente più dubbi: rossoneri in Europa League, nei gruppi, Napoli ai preliminari e Verona fuori dalle coppe. Altrimenti, lo scenario più probabile sarebbe: Roma e Napoli ai gruppi, Verona oppure Milan (a seconda del criterio) preliminari. C’è il discorso licenze: ci sarà tempo.