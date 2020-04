La Uefa ha allentato le briglie del Fair Play Finanziario. Per la prossima stagione non sarà necessario presentare il bilancio 2020-21, ma resta valida la regole del break even rule secondo la quale, al termine del triennio, il passino non può superare i 30 milioni. Cosa cambia per la Fiorentina? Il club viola – scrive il Corriere Fiorentino – potrà attingere direttamente alle risorse della proprietà, senza badare a quei vincoli che imponevano di non poter spendere più di quanto si incassava. Ieri dal club viola filtrava grande soddisfazione. “E’ stata una decisione giusta presa in un momento così delicato – il pensiero della società -, aspettiamo che arrivino altre decisioni delle istituzioni affinché si possa garantire al sistema del calcio italiano di ripartire appena possibile“. Si può quindi immaginare un mercato aggressivo da parte di Rocco Commisso. Investire tanto e subito per tentare di entrare in quel circolo virtuoso (Europa) che garantirà di aumentare le entrate e, quindi, di rientrare delle spese, rispettando i vincoli imposti dall’Uefa.