Stasera l’Espanyol, difficile vedere i nazionali. Italiano prova il suo tridente

Finalmente un test di livello per la Fiorentina: arriva l'Espanyol neopromosso in Liga

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, i punti d'interesse dell'amichevole che verrà giocata al Franchi stasera alle ore 19 tra Fiorentina ed Espanyol sono molteplici: sarà il primo test affidabile per i ragazzi di Italiano, che proverà il tridente composto da Callejon, Saponara e Vlahovic, farà parte di un evento benefico quale l'UnBEATables Cup, segnerà l'esordio assoluto delle nuove, vecchie maglie della Viola. Per vedere in campo i nazionali, da poco rientrati a Firenze, potrebbe non essere la volta buona, anche visto e considerato che domani mattina è in programma un'altra amichevole, a porte chiuse, contro il Montevarchi. Ma qualche scampolo di partita potrebbe comunque essere concesso già stasera.