Stasera il campo, poi il mercato: Chiesa nel mirino dell’Inter ma non solo

Prima il campo, poi il futuro: per Federico Chiesa quella di stasera sarà una partita decisamente significativa. Non tanto per la qualità dell’avversario, quanto per il forte interesse proprio dell’Inter per lui. Il 25 viola è uno dei grandi obiettivi di Conte per la prossima stagione, studiato a lungo e a fondo da Suning e conteso alle mire della Juventus. Il resto lo conosciamo e lo rileggiamo attraverso il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola: una trattativa intavolata con Rocco Commisso per capire i margini di rinnovo, ma anche la tentazione di spostarsi in una grande piazza per fare il salto. L’Inter ritiene l’esterno la pedina ideale nel 3-5-2, grazie alla sua duttilità e alla possibilità di dialogo con Lukaku e Lautaro Martinez e magari per strappare Chiesa alla Fiorentina può usare la carte contropartita con Gagliardini o Politano oltre a dover vincere la concorrenza della Juve. Insomma, il duello di mercato è tutto da giocare, ma prima la parola passa al campo.