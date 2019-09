La Fiorentina questa sera si presenta al Franchi da ultima in classifica. Fatto raro anche se non unico, da lasciarsi alle spalle al più presto. La soluzione è soltanto una: vincere. Saranno in quasi 35mila stasera allo stadio. C’è un precedente simile a quello attuale, risale a nove anni fa con Mihajlovic in panchina al suo primo anno in viola. Tormentato e pieno di guai per diversi motivi: dall’infortunio di Jovetic alla squalifica di Mutu. La classifica ne aveva risentito e i viola presentarono da ultimi in classifica all’ottava giornata al Franchi il 23 ottobre 2010 nella sfida contro il Bari. Per la cronaca a fine anno la Fiorentina terminò con un tranquillo nono posto.