Stallo, silenzio: Chiesa, per sgombrare i dubbi a parlare sarà il campo

Federico Chiesa sta rispondendo con i fatti sul campo, a testa bassa e lavorando. Per quanto riguarda il rinnovo però le cose si fanno in due, anche se come scrive La Nazione il ds viola Daniele Pradè sull’argomento ostenta sicurezza. Su una cosa non ci sono dubbi: la Fiorentina continuerà la sua crescita e Chiesa proseguirà nel suo silenzio, avendo dalla propria parte un posto speciale in cui parlare, cioè il campo. E’ così che il talento viola vuole annullare tutti i dubbi, attraverso prestazioni di alto livello. La partita sembra lunga, ma ognuno dalla sua ha solo un’aspirazione: crescere e poi si vedrà. Con rapporti di forza che nel tempo potrebbero modificarsi, oppure proprio cambiare. Anche perché negli ultimi mesi tutto è cambiato, a partire dalla proprietà.