E’ iniziata ieri, con la conferenza stampa di presentazione (in modalità online) e il primo allenamento la seconda avventura di Cesare Prandelli alla Fiorentina. Intanto il suo staff tecnico è in via di composizione. Come scrive La Nazione, oltre allo storico vice Gabriele Pin, sarà inserito con tutta probabilità anche Marco Donadel, ex capitano della Fiorentina di Prandelli, attuale allenatore dell’Under 17.