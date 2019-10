Stadio, un’altra giornata di polemiche. Scontro Toscana Aeroporti-Fossi: “Nessun vincolo”

Un altro botta e risposta che alimenta la discussione e scalda gli animi sul tema relativo al nuovo stadio. Ieri, scrive il Corriere Fiorentino, è andata in onda una nuova puntata: stavolta lo scontro è stato tra il sindaco di Campi Bisenzio e Toscana Aeroporti, per voce del suo vice-presidente Roberto Naldi, reo di aver sollevato un tale polverone che, nel pomeriggio, Emiliano Fossi si è sentito in dovere di replicare e controbattere con un comunicato stampa. La preoccupazione di Toscana Aeroporti è che il nuovo stadio in un’area vicina alla pista di atterraggio sfiorerebbe un’eventuale torre e l’illuminazione impedirebbe di vedere la pista preoccupare. Frasi, quelle pronunciate dal numero due della società che gestisce gli scali toscani, che hanno molto infastidito l’amministrazione comunale campigiana secondo la quale non esiste alcun conflitto. Anzi, per Fossi oltre a non esserci nessun vincolo, sarebbe l’area Mercafir quella più esposta a questo tipo di problema.