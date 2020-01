Stadio: tutte le possibilità per realizzarlo nei confini fiorentini

La Nazione ha analizzato tutte le possibilità per realizzare il nuovo stadio della Fiorentina nei confini del Comune di Firenze.

Mercafir (acquisto): si parte dalla base d’asta di 22 milioni, il bando sarà pubblicato a fine mese. Se la prima asta andrà deserta la commissione della direzione Patrimonio immobiliare del Comune potrà valutare di procedere a una nuova stima. In casi precedenti di alienazione di beni pubblici le nuove valutazioni sono state fatte dopo la seconda asta andata deserta e hanno portato a un ribasso anche del 20% del prezzo.

Mercafir (concessione): si rientra nell’ambito del project financing (pubblico-privato) in cui la filosofia portante è che il Comune concede al privato di realizzare l’opera (che resta pubblica) e di utilizzarla in base alla convenzione stipulata.

Mercafir (diritto di superficie): il prezzo della perizia dipende dalla durata del diritto: se sono 100 anni il diritto di superficie viene considerato analogo al diritto di proprietà, scendendo il valore diminuisce. In base alla durata viene chiesta una nuova perizia: per esempio se è di cinquant’anni il valore potrebbe essere inferiore del 40%.

Castello: si potrebbe realizzare, ma non in maniera fast perché per trovare un’area libera da vincoli aeroportuali bisogna aspettare lo smantellamento dell’attuale pista. La decisione sull’ampliamento dello scalo di Peretola è appesa alla sentenza del Consiglio di Stato (che potrebbe arrivare entro fine mese) dopo quella del Tar che ha reso nulla la Valutazione di impatto ambientale.

Ex Caserma Perotti: ci sono 60mila metri quadrati di superfici costruite. La Fiorentina dovrebbe convincere lo Stato a venderla. Poi c’è da fare una variante urbanistica, demolire gli immobili e realizzare infrastrutture: perlomeno il prolungamento del viadotto Marco Polo, strade e parcheggi.

Ex Caserma Gonzaga: di proprietà del Comune di Firenze, il valore dei terreni potrebbe essere elevato perché c’è una potenzialità edificatoria di 50mila metri quadrati. Anche in questo caso servirebbero perizia, variante urbanistica, parcheggi. Sempre che venga consentita la realizzazione di uno stadio in prossimità dell’ospedale di Torregalli.