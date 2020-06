Stadio, sind. Sesto: “Politica impreparata di fronte alla proposta della Fiorentina”

Intervistato da La Nazione per commentare le parole di Dario Nardella su una “Firenze Grande” e non su una “Grande Firenze”, il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ha commentato brevemente anche la vicenda stadio:

Lo scontro tra Firenze e Campi sullo stadio non mi appassiona perché il fatto che un impianto di questo tipo possa trovarsi fuori dai confini comunali per me è un dato di fatto. Non entro in valutazioni specifiche e tecniche, mi limito a constatare che davanti alla proposta della Fiorentina la politica si è fatta trovare ancora una volta impreparata e incapace di ragionare con un respiro metropolitano. Chiedo a Nardella come sindaco metropolitano e a tutti gli altri sindaci della Grande Firenze di avviare subito un confronto permanente, un tavolo di condivisione per definire le priorità per il nostro territorio, ampliando la partecipazione alle forze politiche e sociali.