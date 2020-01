Stadio: possibile “sconto” in caso di prima asta deserta

In casa Fiorentina è caldo il dibattito sul nuovo stadio. Su questo tema è stata indetta una conferenza stampa per oggi alle 16.30 all’Artemio Franchi. La perizia pubblica ha stimato in 22 milioni il valore dell’area Mercafir. Come scrive il Corriere Fiorentino, se la prima asta andasse deserta, alla seconda il Comune di Firenze potrebbe tagliare del 20% il costo. Commisso sta quindi prendendo tempo per aspettare questo “sconto” da 4 milioni? Ma il Comune sarebbe disponibile a rimettere all’asta una delle poche aree libere della città? Per farci social housing o case popolari l’area sarebbe perfetta, si sta rifacendo il Piano operativo, la destinazione d’uso si cambia in un anno.